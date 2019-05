Europee 2019 | la lezione di Salvini a chi si aggrappa a striscioni e a finti Zorro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) La prima, bella notizia è che abbiamo votato. Finalmente. Alle spalle ci lasciamo una campagna elettorale di infimo livello in attesa che inizi la prossima. E visto che le urne non sono altro che un piccolo, catartico sospiro tra uno scontro politico e l’altro, sto già contando i minuti al primo “abbassiamo i toni”, segno imperituro che certifica l’avvio della caccia ai consensi. La seconda notizia, meno entusiasmante, è che a stracciare la concorrenza è stato il partito dell’astensione: quasi 22 milioni di italiani, cioè il 44% degli aventi diritto al voto. Un partito in salute, senza dubbio. ElezioniDi F. Q. Elezioni, in Italia affluenza al 56%: in calo sul 2014 soprattutto al Sud. In Ue mai così alta da 20 anni L’altra cosa che voglio dire, mentre lo spoglio per Regionali e ...

