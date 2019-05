Dauntless a quota 5 milioni di giocatori

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) Phoenix Labs ha lanciato il "suo" Monster Hunter,, pochi giorni fa su Xbox One, PS4 e PC, tramite l'Epic Games Store, attirando già 5di, riporta Dualshockers., come probabilmente saprete, è un gioco free-to-play e il primo che consente un vero cross-play e una progressione incrociata tra tutte le piattaforme disponibili. Potrete accedere a un account su qualsiasi piattaforma su cui deciderete di giocare e, inoltre, le funzioni di chat vocale sono abilitate tra iPS4, Xbox One e PC. Phoenix Labs sta lavorando al porting disu Nintendo Switch e su mobile, tuttavia non sono state rivelate notizie su entrambe le versioni. Sarà anche interessante scoprire se isaranno in grado di collegarsi o meno con queste piattaforme. Leggi altro...