romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019)Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla riva studio Giuliano Ferrigno le fatture ancora l’economia è più piatti a via ad annunciare un’alleanza con Rino nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad un possibile ingresso nel gruppo renault-nissan non importa Bloomberg citando alcuni punti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario del piviale o far sapere che le tende a dire no è convocato per domani mattina alle 8 per discutere l’alleanza con RCA andiamo in Spagna Emilio di Porto 29 anni di Napoli Nicola Iannetta 21 di Salerno Dario Bordoni 25 anni e Luca Maicon Bellavia di 22 anni di questi ultimi due non è ancora nota la città di residenza sono loro i quattro giovani arrestati per la pizza a Cadice nella quale stato gravemente ferito un ragazzo spagnolo in ...

sole24ore : Borse in rosso, attesa per le elezioni. A Piazza Affari si salva solo la Juve - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: #DDRDay, ovazione all’ingresso del capitano per il riscaldamento. Cori contro #Pallotta dalle due #Curve - #DeRossi (FO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -