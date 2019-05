Square Enix annuncia Star Ocean | First Departure R per PS4 e Nintendo Switch

eurogamer

(Di domenica 26 maggio 2019)hatoR per PS4 e. Si tratta del remake di, uscito nell'ormai lontano 2007 per PSP, che a sua volta era un rifacimento dell'originaleapparso su SNES nell'ancora più lontano 1996.L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale didove, sfortunatamente, non sono stati menzionati prezzo e data di lancio. In compenso, la software house ha confermato che il gioco arriverà anche in Europa e Nord America. Inoltre ha pubblicato primi artwork che ritraggono i personaggi di Roddick Farrence, Millie Chliette e Dorne Murtough, che potrete ammirare di seguito:R avrà un comparto grafico aggiornato, adatto all'hardware di PS4 e, e includerà anche delle funzioni inedite non presenti nelle precedenti edizioni. Anche in questo caso purtroppo ...

