Napoli | stagione fallimentare? I fallimenti sono altri! Ora aspettatevi un’estate

(Di domenica 26 maggio 2019) Game Over – La2018/2019 delsi è conclusa con la sconfitta di ieri sera in quel di Bologna. D’altronde, come ha ammesso anche il buon Ancelotti, la partita contava nulla e uno scivolone ci poteva stare: le motivazionitutto nel calcio! Ora, archiviata la, si postirare le somme. Non è stata di certo unamemorabile quella appena trascorsa, o meglio, lo è stata fino a un certo punto. Infatti, dopo l’eliminazione dalla fase a gironi della Champions è iniziato il periodo opaco del: è come se la squadra avesse perso smalto, grinta e concentrazione. E come se non bastasse, le voci di mercato hanno fatto il resto. L’interessamento del PSG per Allan ha comunque influito negativamente, anche se per un periodo limitato, sulle prestazioni del brasiliano. È vero, il lasso di tempo è stato breve, ma è durato il ...

