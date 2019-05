Grande Fratello | Francesca De Andrè pronta a perdonare Giorgio?

lanostratv

(Di sabato 25 maggio 2019) Gennaro Lillio del GF 16 mette in guardiaDedaLunedì scorsoDeè stata lasciata senza troppi convenevoli via social daTambellini. E ovviamente la concorrente del2019 è andata su tutte le furie, scagliandosi duramente contro quest’ultimo, reo di essere stato anche sorpreso dai paparazzi in giro per le strade di Milano al fianco di una brunetta. L’uomo l’avrà lasciata per questa nuova donna? Chissà, intanto in queste oreDeè tornata a pensare all’ex, chiedendo un’opinione a Gennaro Lillio, il quale è sembrato essere deciso nel condannare i suoi comportamenti. Cosa ha dichiarato? Il giovane, su, ha confessato a: “Secondo me si è comportato male…Ci sono state delle grandi mancanze di rispetto nei tuoi confronti…” Tuttavia pare che la ...

