F1 | Qualifiche GP Monaco 2019 in streaming | guardale on-line in tempo reale I link e la

(Di sabato 25 maggio 2019) Oggi sabato 25 maggio si disputano ledel GP, quinta tappa del Mondiale F1. Lotta feroce per conquistare la pole position in vista della gara di domani, a Montecarlo è fondamentale scattare davanti a tutti per puntare al successo: è difficile sorpassare lungo le strette vie del Principato e poter partire al palo è un vantaggio spesso determinante, la vittoria potrebbe già decidersi oggi pomeriggio e dunque non bisogna assolutamente perdersi le. Vuoi seguire ledel GPin diretta, live e in? Non vuoi perderti la lotta per la conquista della pole position? Potrai vederle in direttasu Sky Go se sei abbonato oppure in direttasul sito internet di TV8 gratis e in chiaro. Lescatteranno alle ore 15.00 di sabato 25 maggio.GP: COME VEDERLE IN DIRETTA ...

