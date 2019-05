TelevideoRai101 : Vibo, sconosciuto minaccia sindaca -

LadiValentia,Maria Limaro, candidata alle elezioni comunali,è statata da un uomo. L'uomo, al momento non identificato, si è presentato sotto casa della, chiedendo di lei.Appena ha saputo che non era in casa ha cominciato a dare in escandescenze.Lo, a quel punto, ha iniziato a proferire frasi minacciose all'indirizzo della Limardo, dopodiché è salito su un furgone e si è allontanato.Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.(Di venerdì 24 maggio 2019)