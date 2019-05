Tessera elettorale smarrita o danneggiata | dove rifarla

Tessera elettorale esaurita : come farla in tempo per il 26 maggio : Tessera elettorale esaurita: come farla in tempo per il 26 maggio Le elezioni europee del 26 maggio sono ormai imminenti e c’è sicuramente chi ha appena scoperto di aver la Tessera elettorale esaurita. Vediamo cosa dicono le norme vigenti in proposito, ovvero con quali modalità il cittadino interessato può risolvere la situazione, in tempo per effettuare la sua preferenza alla consultazione referendaria di domenica prossima. Se ...