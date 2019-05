La factory image di OnePlus 7 Pro è disponibile al download

Lo sfondo e le factory image di Google Pixel 3a e 3a XL sono disponibili al download : In occasione dell'evento Google I/O 2019, il colosso di Mountain View ha reso ufficiali Google Pixel 3a e Pixel 3a XL e ora i non possessori di questi smartphone possono utilizzarne lo sfondo mostrato nei rendering e nei contenuti promozionali visti finora. Le factory image di Goolge Pixel 3a e Pixel 3a XL sono già disponibili per il download con numeri di build leggermente diversi: PD2A.190115.029 e PD2A.190115.032. L'articolo Lo sfondo e le ...