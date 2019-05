Il reveal di Call of Duty | Modern Warfare è atteso per fine maggio

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Come avrete già sentito un nuovoofè in arrivo per la fortunata saga FPS, e si intitolerà semplicementeof.Ebbene, come riporta Gamingbolt, questo nome potrebbe trarre in inganno essendo ricorrente negli scorsi capitoli del franchise, ma oltre a questo la novità più interessante è quella che sembrerebbe essere una data di presentazione, stando a quanto riferisce Kotaku. Ildiofsi dovrebbe tenere infatti il 302019.Di solito Activision pubblica un trailer o ospita un evento speciale che presenta il nuovo gioco, mentre ulteriori informazioni sono condivise all'E3 dell'anno in corso. Se lo schema si ripeterà, dunque, sappiamo cosa aspettarci. Sappiamo anche che Activision quest'anno non avrà uno stand di mostra all'E3, ma Infinity Ward sarà presente agli eventi e si parlerà anche del prossimo CoD. Leggi altro...

