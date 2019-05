Donne più produttive al caldo | ecco perché è guerra sul termostato

Lavoro - le Donne sono più produttive se in ufficio fa caldo : Siate puntualiSii sempliceLimita i sistemi di messaggistica istantaneaUsa uno schermo solo per le mailDedica tempo ai tuoi hobbyMantieniti attivoNon abbiate fretta di azionare il condizionatore in ufficio: gli scienziati hanno scoperto che il cervello delle donne funziona meglio a temperature più elevate. Proprio come quello degli uomini lavora in modo più produttivo al fresco. Lo afferma uno studio condotto in Germania dalla University of ...

Il cervello delle Donne lavora meglio a temperature più alte : Secondo una ricerca condotta da Tom Chang, dell’Usc Marshall School of Business di Los Angeles, e da Agne Kajackaite, del Wzb Berlin Social Center, pubblicato su Plos One, la performance lavorativa delle donne migliora a temperature più alte, contrariamente a quanto accade per gli uomini. Lo studio ha analizzato un campione di 500 uomini e donne impegnati in attività cognitive a temperature comprese tra circa +16°C e +32°C. E’ emerso ...

Aborto - 1 italiano su 3 chiede più diritti per le Donne e l’applicazione della legge 194 : Un sondaggio, condotto da Swg per conto dell'Associazione Luca Coscioni, fotografa la posizione degli italiani sulla legge sull'Aborto. Il 31% ritiene che vada modificata, per garantire che venga applicata in tutti i casi. Il 68% dei ginecologi è obiettore di coscienza: il diritto all'Interruzione volontaria di gravidanza è fortemente minato.Continua a leggere

Sindaco celebra matrimonio civile di più persone persone - un uomo e due Donne - i tre vivevano insieme da anni : Il matrimonio è un tema molto dibattuto, con le discussioni se “aprire” anche alle coppie omosessuali o meno. Tutte le discussioni hanno però un punto fermo: per sposarsi bisogna essere in due. Ma anche questo assunto è stato messo in dubbio. Un Sindaco brasiliano ha scatenato una forte controversia per avere sposato in unione civile un trio di tre persone, un uomo e due donne. Il pubblico ufficiale, Claudia do Nascimento Domingues ha ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo fanno infuriare il web : "Non se ne può più" - : Luana Rosato L'ennesimo scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha fatto insorgere il web che ha chiesto a Uomini e Donne di mandare entrambi a casa Gli spettatori del trono over di Uomini e Donne si sono appassionati alla storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ma, dopo infiniti battibecchi, addii e riconciliazioni, il pubblico sembra essersi stancato. Ida e Riccardo hanno tenuto tutti incollati al ...

Uomini e Donne oggi - Natalia va via e non ritorna più : ora dice basta : Puntata oggi giovedì 16 maggio 2019 Uomini e Donne: ecco cosa succede Natalia non ce la fa più: ha deciso di lasciare Uomini e Donne e chiudere tutto con Andrea Zelletta. Il tronista sta facendo degli importanti passi avanti con Klaudia, qualche passo indietro con Muriel, ma vorrebbe comunque ricevere più attenzioni rispetto alle altre […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Natalia va via e non ritorna più: ora dice basta proviene da Gossip e ...

Pooh - la rivelazione di Dodi Battaglia : “Ecco chi era il più assatanato con le Donne” : Dodi Battaglia è stato protagonista dell’ultima puntata de I Lunatici su Rai Radio2, dove ha parlato degli anni passati con i Pooh tra tournée e concerti come chitarrista, lasciandosi scappare anche qualche aneddoto piccante sui compagni di gruppo. Sull’onda dei ricordi infatti, ha svelato infatti chi fosse quello tra i Pooh che aveva più successo sulle donne e dichiara: “Quello che acchiappava di più dei Pooh era Valerio ...

Se le Donne in amore soffrono di più (ma si riprendono prima) : Per dipendenza affettivaPer insicurezzaFine=fallimentoCosa fare: soffrire "fa bene"Cosa fare 2: stare con altre personeCosa fare 3: non idealizzareCosa fare 4: accettare una pausaLe donne soffrono di più quando una relazione arriva al capolinea. Si disperano e sono quelle che patiscono di più la solitudine, forse perché sono anche le più dipendenti dal rapporto amoroso. Sarà un luogo comune, ma anche l’esperto e uno studio condotto dai ...

Uomini e Donne - trono classico : ANDREA e NATALIA sempre più vicini [anticipazioni] : Chi sarà la scelta di ANDREA Zelletta? Le ultime registrazione di Uomini e Donne rendono ancora impossibile fare un pronostico su come si concluderà il percorso del tronista, fortemente diviso tra Muriel, Klaudia e NATALIA Paragoni. La prima, la scorsa settimana, aveva espresso il desiderio di lasciare il dating show perché ANDREA per l’ennesima volta aveva baciato sia lei e sia le altre due rivali. Il ragazzo dunque, pur consapevole che ...

NBA - Adam Silver : 'Voglio più arbitri e allenatori Donne nella lega' : Da quando Adam Silver è diventato commissioner della NBA nel 2014, il suo "regno" è sempre stato contrassegnato da una spinta verso l'innovazione e l'apertura. Per questo le sue parole al The Economic ...

Festa della Mamma e infertilità : per molte Donne è molto più di una ricorrenza : Il 12 maggio si celebra in Italia la Festa della Mamma. Per molte donne che stanno affrontando le sfide dell’infertilità questa ricorrenza rappresenta molto di più rispetto ad una semplice domenica di primavera. Da circa 30 anni in prima linea nella ricerca scientifica, l’Istituto Valenciano di infertilità (IVI) rappresenta un punto di riferimento per le coppie con problemi di infertilità e da sempre è al fianco delle donne che desiderano ...

Uomini e Donne - Michele Loprieno conferma l'addio : 'Non mi diverto più' : Una pioggia di addii ha caratterizzato le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne, coinvolgendo anche alcuni dei protagonisti più amati dell'edizione 2018-19. Dopo l'annuncio di Roberta Di Padua, che ha precisato di volersi dedicare maggiormente al lavoro, nell'appuntamento dell'8 maggio sono stati Rocco Fredella e Michele Loprieno a giungere a medesima conclusione. Entrambi hanno ritenuto concluso il loro percorso televisivo anche se ...

Più del 50% delle Donne sposate hanno un uomo di “riserva” : Secondo uno studio condotto in Inghilterra da One Poll, il 50% delle donne impegnate ha un “uomo di riserva”, nel caso in cui il loro rapporto non funzioni, cosa che sembra capitare soprattutto alle donne sposate, le quali, quindi, hanno più probabilità di poter usufruire di questa seconda opzione o ‘”Piano B’. Questo studio, che ha preso in esame un migliaio di donne, ha rivelato come questa “riserva”, nella maggior parte dei casi, sia un ...