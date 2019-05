Occorre uscire in tempo dal Grande Fratello

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Si discetta, con certa soddisfazione, alla vigilia del voto, di un ruolo dei pentastellati nel far da freno alla deriva conservatrice del paese con Salvini – voci che provengono da pezzi di elite, istituzioni, parti della sinistra, un bel po’ del mondo dei media. Fra loro c’è chi addirittura già guarda più in là, all’inevitabile formazione di una coalizione salva-Italia fatta da Pd-M5s. La discussione nasce da un fatto innegabile. I pentastellati hanno fatto una buona campagna elettorale, che li ha portati da un totale svantaggio nei confronti di Salvini, a ritrovare consensi presso il proprio elettorato e una parte dell’establishment, proprio in chiave anti-Salvini. Una quadratura del cerchio rara in questi tempi di rabbia populista, e che ha galvanizzato non poco i 5 stelle, che oggi coltivano l’ambizione di ...

