Mafia | Mattarella | ' sacrificio Falcone e Borsellino motore riscossa civiltà' 2

Mafia : Mattarella - 'sacrificio Falcone e Borsellino motore riscossa civiltà' : Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "A ventisette anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, legate dalla medesima, orrenda strategia criminale, la Repubblica si inchina nel ricordo delle vittime e si stringe ai familiari. Vanno ringraziati quanti da una ferita così profonda hanno tratto ragione di un m

Mattarella saluta i ragazzi in partenza con la Nave della legalità : “Mafia sarà sconfitta e debellata definitivamente” : “Voi ragazzi assumete un compito. Imbarcandovi in questa Nave della legalità, compiendo la traversata, sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio: la mafia sarà sconfitta, sarà debellata definitivamente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della partenza da Civitavecchia della Nave della legalità. “Questo vostro messaggio, questo vostro impegno -ha aggiunto il Capo dello Stato- si ...