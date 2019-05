In casa con 8 chili tra hashish e marijuana | coppia arrestata

Barbara D’Urso con il caso Prati porta a casa ‘il Sacro Graal dello share’ e vince la serata : le (incredibili) rivelazioni di Eliana Michelazzo : L’interesse per il caso Prati? Non si è affatto affievolito. In molti lamentano il classico “non se ne può più” ma sono altrettanti gli spettatori che finiscono per ritrovarsi poi davanti alla tv in trepidante attesa per le rivelazioni di Eliana Michelazzo. Ieri sera, ospite di Barbara D’Urso, padrona di casa capace di tenere un ritmo incalzante per tutta la durata del suo Live-Non è la D’Urso, la ex agente di ...

Bimbo di due anni ucciso in casa Il padre confessa : "Raptus". VIDEO : A chiamare i soccorsi è stato il papà, ma all'arrivo della polizia c'era soltanto la madre Segui su affaritaliani.it

Milano - bimbo di due anni morto in casaConfessa il padre : l'ho picchiato a morte : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. "In un momento di rabbia improvvisa ha percosso il bambino fino alla morte, il gesto è indegno di essere raccontato", ha spiegato il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi.

Leclerc in casa con la Rossa : “Sogno si realizza” : "Il mio primo ricordo qui, in curva 1, ero bambino. Guardavo il gran premio dalla terrazza di un amico, osservavo le Ferrari e Schumacher. E sognavo un giorno di poter essere qui". Il sogno e' di Charles Leclerc e, come non capita spesso, in questo caso si e' avverato. Sara' una emozione rara quella che il giovane pilota della Ferrari provera' domani, quando nell'abitacolo della SF90 fara' i primi giri su una pista che per lui sono le strade di ...

Milano - bimbo di due anni morto in casa : confessa il padre : l'ho picchiato a morte : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. "In un momento di rabbia improvvisa ha percosso il bambino fino alla morte, il gesto è indegno di essere raccontato", ha spiegato il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi.

Bimbo ucciso in casa a Milano - il padre confessa : «Non dormivo - l'ho picchiato a morte» : «Non riuscivo a dormire, mi sono alzato dal letto e l'ho picchiato». È questa l'unica, assurda spiegazione che gli investigatori sono riusciti a raccogliere da Aliza...

Bimbo ucciso in casa a Milano - il padre confessa : «Non dormivo - l'ho picchiato a morte» : «Non riuscivo a dormire, mi sono alzato dal letto e l'ho picchiato». È questa l'unica, assurda spiegazione che gli investigatori sono riusciti a raccogliere da Aliza...

A 2 anni ucciso in casa - il padre confessa : «L’ho fatto per rabbia»|Video|Foto : Il 25enne di origini croate fermato per omicidio. Ha detto di aver fumato hashish e di aver colpito il piccolo di 2 anni, ultimo dei suoi 5 figli, dopo aver trascorso una notte insonne. Dopo il fatto si era allontanato, lasciando a casa la moglie 23enne incinta: è stato rintracciato dalla polizia

Bimbo di 2 anni ucciso in casa a Milano - il padre confessa : «L'ho picchiato a morte» : Un bambino di 2 anni è stato ucciso all'interno di un appartamento al piano terra in via Ricciarelli 22, periferia ovest di Milano, zona San Siro. Sul corpo evidenti segni di violenza...

"Contro la sinistra servono le armi" : audio accusa candidato leghista di casalgrande. Ma lui nega : "Non sono io" : Un messaggio vocale imbarazza Villiam Rinaldi, che corre per la poltrona di sindaco in provincia di Reggio Emilia. La difesa: "Non ho mai detto quelle parole, neanche per scherzo. Querelo"

Rendete smart la vostra casa con queste lampadine e lampade smart in offerta online : State cercando nuovi lampadari o luci intelligenti per la casa? Ecco alcune interessanti proposte da GearBest, con codici sconto esclusivi. L'articolo Rendete smart la vostra casa con queste lampadine e lampade smart in offerta online proviene da TuttoAndroid.

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Firenze - il Museo del Novecento “trasloca” nella casa circondariale di Sollicciano : Due opere d'arte moderna della collezione del Museo del Novecento di Firenze hanno varcato le mura della casa circondariale di Sollicciano, dove sono state mostrate ai detenuti, che grazie a un restauratore e mediatore culturale hanno studiato le opere e le hanno potute ammirare da vicino. L'iniziativa nell'ambito del progetto "Outdoor".Continua a leggere

Milano - bimbo di 2 anni trovato morto in casa con segni di percosse : fermato il padre : Un bruttissimo fatto di cronaca, molto probabilmente un omicidio, si è verificato questa mattina a Milano. La vittima sarebbe un bimbo di soli due anni, figlio di una famiglia croata. Sul posto la polizia di Stato per tutti i rilievi del caso: dalle prime indiscrezioni che arrivano dal capoluogo lombardo il piccolo avrebbe segni di violenza su tutto il corpo, in particolare moltissimi lividi. A dare l'allarme sarebbe stato il 25enne Aliza ...