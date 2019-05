I dati di Google Fit e Presentazioni a portata di mano? Ecco gli occhiali smart Focals

Google semplifica il controllo dei dati che raccoglie da Google Assistant : Ultimamente Google ha cercato di essere più trasparente con le informazioni che raccoglie e di recente consente agli utenti di eliminare le loro registrazioni "OK Google" dai suoi database. La società continua a semplificare la revisione delle informazioni in suo possesso che riguardano l'utente, aggiungendo un'opzione per accedere ai dati di Google Assistant direttamente nelle impostazioni dell'app. L'articolo Google semplifica il controllo ...

Ecco come cancellare le registrazioni della hotword “Ok Google” e altri dati dai database di Google : Se avete deciso di abbandonare Google Assistant, magari per passare ad Alexa o per altri motivi, Ecco come fare a cancellare i vostri dati, registrazioni audio comprese. L'articolo Ecco come cancellare le registrazioni della hotword “Ok Google” e altri dati dai database di Google proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità per proteggere i propri dati personali su Google : (Foto: Chesnot/Getty Images) Ha preso il via il 7 maggio la I/O, l’annuale conferenza degli sviluppatori di Google che ha visto tra i temi trattati nella prima giornata la privacy e sicurezza degli utenti e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a supporto del sociale. Partendo dal presupposto che “tutti dovrebbero essere in grado di conoscere e gestire i propri dati e di prendere le decisioni più appropriate riguardo la propria ...

Google - presto disponibile auto-cancellazione dati : Lo hanno annunciato nell'ufficiale Google safety and security blog David Monsees e Marlo McGriff, product manager rispettivamente per Search e Maps del colosso di Mountain View. La nuova feature verrà rilasciata nelle prossime settimane. Consentirà all'utente di decidere se i dati relativi alla sua attività web e geolocalizzazione siano cancellati automaticamente dopo un determinato periodo di tempo - 3 o 18 mesi. Cosa cambia Aumenta il ...

Google introduce l’eliminazione automatica per la cronologia delle posizioni e i dati delle attività : Google mira ad offrire servizi sempre più completi ai propri utenti ed è in quest'ottica che va valutata l'introduzione di nuovi strumenti per gestire i propri dati L'articolo Google introduce l’eliminazione automatica per la cronologia delle posizioni e i dati delle attività proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome rinomina il risparmio dati in modalità Lite e ritira l’estensione per la versione desktop : La funzionalità Data Saver in Google Chrome per Android era inizialmente incentrata sulla riduzione dell'utilizzo dei dati durante la navigazione, ma avendo ottenuto altre funzionalità Google la sta rinominando in "modalità Lite" rendendola disponibile solo per Android, mentre l'estensione Chrome per desktop verrà ritirata nelle prossime settimane. L'articolo Google Chrome rinomina il risparmio dati in modalità Lite e ritira l’estensione ...

App per smettere di fumare o per il diabete scambiano dati con Google e Facebook : Big data (Getty Images) Alcune app utilizzate per smettere di fumare o per monitorare la propria salute mentale condividono i dati degli utenti con Facebook e Google, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano effettuato o meno il login tramite i social network. Sebbene le applicazioni che trattano dati medici dovrebbero proteggere la privacy di loro utenti, secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università del New South ...

La polizia USA utilizza i dati della cronologia delle posizioni di Google per le proprie indagini : Le forze dell'ordine statunitensi utilizzano sempre più spesso i dati sulla cronologia delle posizioni di Google come parte delle indagini penali. Ecco tutti i dettagli L'articolo La polizia USA utilizza i dati della cronologia delle posizioni di Google per le proprie indagini proviene da TuttoAndroid.

Google Wallet potrebbe essere “tornato” a creare problemi - fate attenzione ai vostri dati : Google Wallet sembra essere tornato per "perseguitare" alcuni utenti: fate attenzione ai vostri dati nel caso vi dovesse arrivare una notifica di questo tipo. L'articolo Google Wallet potrebbe essere “tornato” a creare problemi, fate attenzione ai vostri dati proviene da TuttoAndroid.

Google Duo introduce la funzione Data Saver per ridurre il consumo di dati - a discapito della qualità video : È in fase di rollout un aggiornamento per Google Duo che sacrifica la qualità delle videochiamate per limitare l'utilizzo di dati. L'articolo Google Duo introduce la funzione Data Saver per ridurre il consumo di dati, a discapito della qualità video proviene da TuttoAndroid.

Google Plus chiude : come salvare i propri dati/ Addio al finto rivale di Facebook : Google Plus chiude definitivamente i battenti: Addio al social network di Mountain View, che ha provato a competere con Facebook, perdendo