Meno stronzate e lavora di più! Luigi Di Maio contro Matteo Salvini (Di giovedì 23 maggio 2019) Da ieri sera c'è un nuovo argomento di polemica tra i due vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader della Lega ha proposto di abolire l'abuso d'ufficio, la reazione del capo politico del Movimento 5 Stelle è stata dura e accusatoria: "È forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore da una condanna?".



Il ministro del Lavoro ha deciso di rispondere, tornando sull'argomento abuso d'ufficio, con un lungo post su Facebook dai toni duri e accusatori nei confronti di Salvini, ma senza mai nominarlo direttamente. "Un sindaco, un ministro, un presidente di Regione o un qualsiasi altro dirigente pubblico che fa assumere sua figlia per chiamata diretta, invece di convocare una selezione pubblica e dare a tutti la possibilità di ambire a quel posto di lavoro... il prossimo passo quale sarà? – ha continuato Luigi Di Maio – Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? – ha scritto riferendosi al caso di Armando Siri – Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e Meno stronzate!",



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 23 maggio 2019) Da ieri sera c'è un nuovo argomento di polemica tra i due vicepresidenti del Consiglio,Di. Il leader della Lega ha proposto di abolire l'abuso d'ufficio, la reazione del capo politico del Movimento 5 Stelle è stata dura e accusatoria: "È forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore da una condanna?".Il ministro del Lavoro ha deciso di rispondere, tornando sull'argomento abuso d'ufficio, con un lungo post su Facebook dai toni duri e accusatori nei confronti di, ma senza mai nominarlo direttamente. "Un sindaco, un ministro, un presidente di Regione o un qualsiasi altro dirigente pubblico che fa assumere sua figlia per chiamata diretta, invece di convocare una selezione pubblica e dare a tutti la possibilità di ambire a quel posto di lavoro... il prossimo passo quale sarà? – ha continuatoDi– Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? – ha scritto riferendosi al caso di Armando Siri – Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e!",Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

matteosalvinimi : #Salvini: non posso bloccare migliaia di sindaci. Tra loro c’è chi non firma niente per paura di essere indagato. T… - fattoquotidiano : Di Maio a Salvini: “Dopo abuso d’ufficio togliamo anche il reato di corruzione? Governo avanti, ma meno str…” - petergomezblog : Salvini: “Toglierei l’abuso d’ufficio. Non posso bloccare 8000 sindaci per la paura che uno possa essere indagato” -