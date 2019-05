Mancano le lenzuola | a Napoli ospedali in ginocchio

Napoli - Mancano lenzuola e camici puliti all’ospedale Cardarelli : sospesi interventi e ricoveri programmati : Non ci sono lenzuola e camici puliti, quindi l’ospedale Cardarelli di Napoli ha dovuto sospendere interventi e ricoveri programmati per ridurre i volumi di utilizzo della biancheria. La causa del deficit, come spiegato dal direttore sanitario Franco Paradiso, è da ricercare nello sciopero dei lavoratori della ditta di biancheria American Laundry, che si conclude mercoledì. La struttura napoletana, la più grande del Sud Italia, ha quindi ...