GEORGETTE POLIZZI Lite con Selvaggia Roma | ' Ho una malattia | tu mi hai minacciata'

Pamela Prati - l'intervista di Parpiglia a GEORGETTE POLIZZI : "Marco Caltagirone non esiste - ho paura che mi facciano del male" (video) : Gabriele Parpiglia, stasera, è stato ospite, di Alketa Vejsiu, conduttrice della versione albanese di 'Chi ha incastrato Peter Pan?', per fare il punto della situazione sul caso Pamela Prati che, ormai, ha varcato anche i confini italici. Pamela Prati, il caso sconfina: Gabriele Parpiglia e Georgette Polizzi ospiti tv in Albania (video) prosegui la letturaPamela Prati, l'intervista di ...

Caso Pamela Prati - Eliana Michelazzo : "Sto male". GEORGETTE POLIZZI : "La verità - quella vera - deve ancora arrivare..." : Nelle ultime ore, attorno alla sedicesima edizione del Grande Fratello, è esploso il Caso Eliana Michelazzo, una delle due agenti di Pamela Prati, protagonista del gossip delle ultime settimane "grazie" al matrimonio, annunciato ufficialmente e successivamente rinviato, tra la showgirl sarda e il sedicente imprenditore Mark Caltagirone.La Michelazzo, in un'intervista registrata per la nuova puntata di Live - Non è la D'Urso, che andrà in ...

Pamela Prati - il caso sconfina : Gabriele Parpiglia e GEORGETTE POLIZZI ospiti tv in Albania (video) : Tra le varie esperienze lavorative di Mark Caltagirone, promesso sposo di Pamela Prati di cui non si è fatto altro che discutere in televisione nelle ultime settimane, un premio vinto in Albania come miglior imprenditore italiano dell'anno. Tutto falso perché, chi lo avrebbe mai detto, Mark Caltagirone non esiste. Prima dell'intervista a Live - Non è la d'Urso di mercoledì prossimo all'agente della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, che ...

GEORGETTE POLIZZI commenta le novità sul caso Prati : 'La verità vera deve ancora arrivare' : Non accennano a placarsi le chiacchiere su Pamela Prati e il suo matrimonio mai celebrato con Mark Caltagirone: oggi, in particolare, sono tantissime le notizie che sono circolate in rete sulla showgirl e il suo rapporto d'amore. Eliana Michelazzo, dopo aver difeso per mesi questa storia, ha fatto dietrofront con un comunicato stampa nel quale ha ammesso che il fidanzato della sua socia non esiste. Tra i tanti che hanno commentato le ...

Pamela Prati - GEORGETTE POLIZZI in ospedale dopo le accuse alla manager : «Ho avuto un crollo» : Il caso Pamela Prati continua a far discutere. Ultima notizia, in ordine di tempo, proviene da Georgette Polizzi, che su Instagram ha rivelato di essere stata in ospedale: «Ho avuto un...

GEORGETTE POLIZZI ricoverata in ospedale dopo le accuse alle manager di Pamela Prati : “L’ansia non aiuta la mia malattia” : Georgette Polizzi è stata coinvolta, suo malgrado, nell’intricata vicenda del matrimonio di Pamela Prati con l’ormai fantomatico fidanzato Mark Caltagirone e la cosa l’ha provata a tal punto da costringerla al ricovero in ospedale. L’ex protagonista di Temptation Island è affetta infatti da una forma di sclerosi multipla e l’ansia e le tensioni legate a questa vicenda le hanno causato un crollo fisico, come lei ...

Ansia e tensione non aiuta la mia malattia! GEORGETTE POLIZZI è in ospedale : Georgette Polizzi annuncia di essere stata ricoverata attraverso alcune storie su Instagram, affermando che vuole tornare a camminare prima delle sue nozze. La giovane stylist è dovuta recarsi in ospedale per alcune visite di controllo, già programmate.-- La strenua difesa contro la sclerosi multipla, malattia che le è stata diagnosticata alcuni mesi fa, è stata messa a dura prova dai problemi lavorativi che l'hanno interessata negli scorsi ...

GEORGETTE POLIZZI ricoverata in ospedale : Troppo stress a seguito delle sue dichiarazioni su Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, agenti di Pamela Prati

GEORGETTE POLIZZI in ospedale - l'annuncio su Instagram : "Da oggi vengo io prima di tutti" : Georgette Polizzi, volto di Temptation Island e fashion influencer da più di mezzo milione di seguaci, sta di nuovo male. La giovane stylist, finita a suo discapito nella polemica che ha travolto Pamela Prati per il presunto matrimonio con Marco Caltagirone, in quanto cliente della stessa agenzia di comunicazione della showgirl sarda, è dovuta recarsi in ospedale per alcune visite di controllo.La strenua difesa contro la sclerosi ...

GEORGETTE POLIZZI in ospedale per l'ansia dopo aver preso le distanze da Aicos Management : Georgette Polizzi, dopo aver preso le distanze dall'azienda di Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo per il caso legato alle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, è stata portata in ospedale. Inizialmente l'ex protagonista di Temptation Island si era schierata dalla parte dell'Aicos Management, ma nelle ultime ore ha fatto marcia indietro: la ragazza, attraverso una confessione a Gabriele Parpiglia, ha dichiarato di essersi ...

Pamela Prati e il giallo del matrimonio. GEORGETTE POLIZZI : «Ho paura - ma ho deciso di parlare» : “Devo essere sincera: ora ho paura, mi sento debole. Per loro mi sono esposta. Ho scritto anche sui social: difendevo il loro lavoro perché quando hanno lavorato per me, hanno fatto tutto perbene”, Georgette Polizzi, ex protagonista di “Temptation Island” aveva difeso Pamela Prati, sotto attacco per via del matrimonio (poi rimandato) con Mark Caltagirone. Ora Georgette però ha cambiato la sua posizione a riguardo: “Poi a Verissimo quando ho ...

Non è la D’Urso - Eliana Michelazzo : «La mia agenzia sta affondando - è andata via anche GEORGETTE Polizzi» : La nona puntata di Live Non è la D’Urso si apre con il caso Pamela Prati. Ma prima che la showgirl faccia il suo ingresso Barbara D’Urso parla con la sua agente Eliana Michelazzo: «La mia agenzia sta affondando, è andata via anche Georgette». Barbara D’Urso ha aperto la nona puntata di Live parlando con una delle agenti di Pamela Prati Eliana Michelazzo. La direttrice della Aicos Management ha confessato di essere distrutta: ...

Non è la D'Urso - Eliana Michelazzo : «La mia agenzia sta affondando - è andata via anche GEORGETTE Polizzi» : La nona puntata di Live Non è la D'Urso si apre con il caso Pamela Prati. Ma prima che la showgirl faccia il suo ingresso Barbara D'Urso parla con la sua agente Eliana...

Temptation Island - GEORGETTE POLIZZI finisce in ospedale : come sta ora : Georgette Polizzi di Temptation Island non regge la tensione: “L’ansia non aiuta…” Georgette Polizzi, in queste ultime settimane, è finita nell’occhio del ciclone per aver fatto delle clamorose rivelazioni sulla due agenti di Pamela Prati. Successivamente l’ex protagonista di Temptation Island ha anche deciso di abbandonare l’agenzia delle due donne, asserendo di essersi sentita presa in giro sul caso ...