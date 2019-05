ilfogliettone

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Unacon uncalibro 9 indirizzata a Matteoe' stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e' stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio ne' sigle di rivendicazione. Mi e' arrivato uncalibro 9. Non e' bello, non e' civile, non e' simpatico, soprattutto sapere che i tuoi figli lo vedono in televisione - dice il ministro dell'Interno, Matteo-. Pero' vado avanti tranquillo e sicuro".Solidarietà trasversale al ministro leghista. "Lacontenente undestinata al ministroe' un segnale gravissimo che rappresenta il culmine della preoccupante escalation di una campagna elettorale avvelenata dall'odio, con un clima di scontro politico in cui riprendono ...

matteosalvinimi : Oggi mi hanno spedito una busta con un proiettile. Non mi fanno paura e non mi fermo. Più che nella solidarietà de… - matteosalvinimi : #Salvini: spero che da lunedì tornino tutti più tranquilli. Oggi mi è arrivata busta con proiettile calibro nove. V… - Agenzia_Ansa : Busta con proiettile a #Salvini. 'Non mi fanno paura' #ANSA -