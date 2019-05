Riace | il Tar riammette il comune di Mimmo Lucano nel sistema Sprar

Il Tar della Calabria ha annullato il provvedimento che aveva escluso Riace dallo Sprar : Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria (Tar) ha accolto il ricorso del Comune contro il provvedimento dello scorso 9 ottobre del Ministero dell’Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar , (sigla che sta per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Il

Esino Lario non è vendita ma era una trovata pubblicitaria - Vittorio Sgarbi : “Anche Riace ne ha bisogno” : Esino Lario non è e non è mai stata in vendita. La storia che ha fatto il giro del mondo e ha portato nel paEsino con vista sul Lago di Como decine di giornalisti è solo frutto di una spregiudicata – e a quanto pare vincente – trovata di marketing aziendale. “Fare il sindaco di Esino e’ una fortuna, perche’ e’ una citta’ ricca di associazioni e di persone che si impegnano. Il comune sta benissimo“. ...