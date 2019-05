Ode alla madre dei draghi | ode a Khaleesi | la regina nata e morta nella tempesta spoiler

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Jomi Salerno campione d’Italia! Oderzo sconfitto in finale 30-20 : Va alla Jomi Salerno l’edizione 2019 della Serie A di Pallamano femminile, con la formazione allenata da Dragan Raijc capace di vincere anche gara-2 contro la Mechanic System Oderzo, con il punteggio di 30-20. Dopo un avvio equilibrato, le campane sono uscite alla distanza, grande ad equilibri difensivi e alle giocate di una ispirata Valentina Landri, chiudendo il primo tempo sul risicato vantaggio di 12-11. Nella ripresa le venete si sono ...

Cannes 2019 - Alain Delon : ritratto della Palma d’oro alla carriera. Amori - successi - cani e amicizie scomOde : Cinema Cannes 2019, Pedro Almodovar: “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” di Anna Maria Pasetti Leggenda vuole che a far esordire Alain Delon al cinema nel 1957 con il lungometraggio Quand la femme s’en leve (in italiano: Godot) sia stata l’insistenza non tanto del ...

Equitazione – Tutto pronto per l’edizione 2019 di Piazza di Siena : azzurri mercoledì alla galleria d’arte mOderna : Equitazione: Piazza di Siena, azzurri mercoledì alla galleria d’arte moderna Il Csio di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo allarga i suoi orizzonti coinvolgendo sempre di più Villa Borghese e i suoi tesori. Un’altra delle novità di quest’edizione è infatti rappresentata dalla nuova, prestigiosa, sede del tradizionale incontro con la stampa della rappresentativa azzurra che si tiene ...

Giorgia Meloni - rivoluzione nel centrOdestra : "Fratelli d'Italia pronta ad allargare i confini dopo il voto" : "dopo le elezioni del 26 maggio pensiamo di poter allargare ulteriormente i confini di Fratelli d'Italia, anche mettendo in discussione tutto quello che abbiamo costruito. Non penso che si possa trattare Fratelli d'Italia, nell'eventuale costruzione di qualcos'altro, come una delle parti in causa: è

Nove domande alla sovrintendenza di Milano su perché il Brera MOdern resta chiuso : Whodunit? Il genere giallistico potrebbe essere questo. Il romanzo di Palazzo Citterio, futura sede di Brera Modern, è un romanzo milanese (italiano) che va avanti da quasi cinquant’anni, da quando lo stato lo acquisì nel 1972 e dalla prima ideazione della “Grande Brera” del geniale direttore Franco

Il Segreto - spoiler spagnoli : esplOde una bomba alla villa di Francisca : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi. Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di ...

La grande balla dell’estremismo mOderato : Il tema politico del momento, al di là di tutti i possibili giochi con la palla di vetro sul futuro del governo, riguarda una questione interessante e forse persino imbarazzante di fronte alla quale si saranno ritrovati molti di voi negli ultimi giorni leggendo i resoconti relativi ai quotidiani sca

Sea Watch - il videOdenuncia : migrante si tuffa in mare per sfuggire alla Guardia Costiera libica : L'ong tedesca Sea Watch ha pubblicato un filmato, ripreso dal suo aereo da ricognizione Moonbird, in cui si vede un migrante scappare a nuoto per sfuggire alla Guardia Costiera libica, al largo delle coste africane, dopo essersi gettato in mare. Il naufrago, di cui non si conosce l'identità, ha poi raggiunto la riva.

Pallavolo – Serie A1 maschile - Andrea Giani è il nuovo coach di MOdena : “un onore succedere a Velasco” : Dopo due anni a Milano, Andrea Giani prende il posto di Velasco sulla panchina di Modena: “è un onore per me” Andrea Giani torna a Modena dopo averne fatto la storia in campo da giocatore ed avere allenato la squadra gialloblù nel 2007 e 2008. Tra i più grandi pallavolisti di tutti i tempi e protagonista della generazione dei fenomeni guidata da Velasco, da giocatore ha vinto 3 campionati mondiali, 2 europei, 2 argenti ed un ...

Secchia in Piena : attivato l'allarme nel mOdenese - persone ai piani alti : Continua a piovere sull'Emilia Romagna e la situazione dei principali bacini idrici della regione peggiora di minuto in minuto tanto da costringere le autorità locali ad attivare la fase di allarme...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto - Oderzo sconfitto 25-24 : Sono iniziate questa sera le finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile 2019, e lo hanno fatto nel segno della Jomi Salerno, che al termine di una partita piena di emozioni ha piegato 25-24 una mai doma Mechanic System Oderzo, che tra le mura amiche è andata molto vicina al colpaccio. Avanti 12-11 dopo il primo tempo e trascinate da una super Duran da 11 reti, le venete hanno poi pagato la fatica nella ripresa, fino al 53′ quando ...

Pallavolo – Julio Velasco dice addio : MOdena annuncia il ritiro dell’allenatore : Modena Volley annuncia l’addio di Velasco: termina la carriera dell’allenatore argentino “La decisione presa da Julio Velasco di chiudere la propria carriera da allenatore va accettata, come si accetta ciò che viene deciso da una persona che ha dimostrato, in ogni circostanza, enorme correttezza, professionalità, e passione. Velasco è stato, è e sarà per sempre un simbolo della nostra società e della nostra città ed è ...

MOdena - scoperto cadavere in un’area di sosta sull’autostrada A1 con ferita alla testa : Giallo sull'Autostrada A1, dove in un'area di sosta all'altezza di Castelfranco Emilia, in corsia nord, è stato trovato il cadavere di un uomo di 50 anni con una vistosa ferita sulla testa. A fare la drammatica scoperta è stato un camionista di passaggio. Indaga la Squadra Mobile di Modena, ma ci sarebbero pochi dubbi: "È stato un omicidio".

