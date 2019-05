ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Mario Silvestri racconta un episodio che svela la furbizia della classe dirigente quando è messa di fronte a decisioni ineludibili, in cui si affanna a salvare capra e cavoli. Eravamo nel 1957, ed era in palio il lancio del nucleare in Italia. Ad una riunione ufficiale negli States viene chiesto al professor Medi, alto funzionario del Ministero, “lei inclina verso i reattori ad uranio naturale o verso quelli ad uranio arricchito?”. Dopo un minuto di silenzio, Medi pronunciò la sua sentenza: «Enriched» (arricchito; ndr). Ma la domanda era precisa: “Quanto?”. Ed in un soffio venne la risposta: «Just a bit» (un pochino; nda). L’aneddoto si ripropone a proposito della dismissione delalla centrale di. La SEN emanata nel 2017 dal governo Gentiloni prevedeva la dismissione di tutti gli impianti di produzione di energia dalentro il 2025. L’ad di Enel, Storace, ...

ilfattoblog : A Civitavecchia un comitato si batte per chiudere col carbone senza tuffarsi nel gas - TutteLeNotizie : A Civitavecchia un comitato si batte per chiudere col carbone senza tuffarsi nel gas - Terzobinarioit : Elezioni Civitavecchia, il Comitato Tedesco: “Domenica il cimitero resti aperto” -