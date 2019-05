La data di uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere svelata alla conferenza E3 di

Mortal Kombat : Warner Bros. svela la data di uscita del film prodotto da James Wan : Warner Bros. ha annunciato la data di uscita del nuovo film di Mortal Kombat.La pellicola sarà prodotta da James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, diretta dall'esordiente Simon McQuoid e basata sulla sceneggiatura realizzata da Greg Russo. Le riprese si svolgeranno ad Adelaide, in Australia. Come riporta The Wrap, il debutto nelle sale cinematografiche fissato al 5 marzo 2021 negli Stati Uniti.Secondo un report apparso in rete lo scorso ...

Call of Duty Black Ops 5 : Campagna - nuovo sviluppatore - data di uscita ed altro : Alla fine del 2019 potremo mettere le mani su un nuovo capitolo della serie Call of Duty, che non sarà Black Ops 4, in quanto come da tradizione si alterna ad altre saghe del suddetto franchise. Nonostante non sappiamo ancora molto sul capitolo di quest’anno, Activision ha già iniziato a parlare del Black Ops 5 che arriverà nel 2020. Call of Duty Black Ops 5 free to play? In un recente incontro con gli azionisti, ...

data di uscita di Final Fantasy VII Remake solo dopo marzo 2020 : fan in rivolta? : La Data di uscita di Final Fantasy VII Remake, per quanto desideratissima dal popolo di videogiocatori, continua a rimanere un mistero. Anche dopo il secondo appuntamento con lo State of Play di PlayStation, diretta in streaming di Sony in cui Square Enix ha mostrato un nuovo entusiasmante trailer di questo chiacchieratissimo rifacimento per PlayStation 4. D'altronde un po' tutti si sono abituati - ma forse mai rassegnati! - ai tempi di sviluppo ...

Dead Cells : il DLC gratuito Rise of the Giant ha una data di uscita : Il canale Switch News ha confermato che il nuovo contenuto aggiuntivo di Dead Cells, intitolato "Rise of the Giant" sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 23 maggio.Mancano quindi pochissimi giorni per ottenere questo DLC che, come riporta Go Nintendo, porta con sé nuove interessanti caratteristiche. Ecco una panoramica dei contenuti che saranno presenti al suo interno.Oltre a questa notizia, l'editore qualche giorno fa ha annunciato ...

BLACK MIRROR : trailer e data di uscita della Stagione 5! : Come il migliore dei plot twist, Netflix annuncia a sorpresa la quinta Stagione di BLACK MIRROR, regalandoci la visione di un nuovissimo trailer e rivelandoci la sua data d’uscita: il 5 Giugno! Dalla mente geniale di Charlie Brooker con Annabel Jones nel ruolo di produttrice arrivano tre nuove storie completamente inedite. Nel cast Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole ...

Void Bastards : l'FPS roguelite che si ispira a BioShock e System Shock 2 ha una data di uscita : Nel caso in cui facciate parte dei tanti giocatori che rimasero affascinati da Void Bastards sin dal suo primissimo annuncio agli X018 abbiamo delle buonissime notizie per voi. Questo curioso mix di FPS ed elementi roguelite e strategici ha una data di uscita ed è davvero molto vicina. Come riportato da Windows Central, il gioco sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal 29 maggio e farà anche parte dei titoli proposti a tutti gli abbonati ...

Samurai Shodown : confermata la data di uscita in occidente con un nuovo trailer : Se anche voi stavate aspettando di conoscere la data di uscita (in occidente) del picchiaduro Samurai Shodown, allora questo è il vostro giorno fortunato, è infatti stato confermato che i giocatori occidentali potranno godersi il titolo a partire dal 25 giugno.Come riporta VG247, tale data vale però soltanto per le versioni PS4 ed Xbox One, visto che gli utenti Nintendo Switch e PC dovranno attendere fino al prossimo autunno. SNK ha inoltre ...

OnePlus 7 e 7 Pro/ Caratteristiche - prezzi e data d'uscita : schermo e fotocamera top : One Plus 7 e 7 Pro: Caratteristiche, prezzi e data d'uscita dei nuovi smartphone. schermo e fotocamera top, e anche il costo,.

Un leak potrebbe aver rivelato cover e data di uscita di Gears of War 5 : L'ente taiwanese per la classificazione dei videogiochi potrebbe aver rivelato la cover dell'attesissimo Gears of War 5, mentre un secondo rumor potrebbe aver svelato la di uscita per il titolo Microsoft.Come riporta OnlySP, la cover oggetto di questa news mostra alcuni personaggi che i fan della saga conoscono bene, ovvero Delmont Walker, JD Fenix ed il protagonista della saga Marcus Fenix. Come già affermato dagli addetti ai lavori sul palco ...

Uscita di Gears 5 svelata da un leak - è questa la data di lancio su Xbox One? : La data di Uscita di Gears 5 è molto probabilmente l'argomento più caldo per qualsiasi possessore di Xbox One. In un periodo di poche esclusive per la console di ultima generazione a marchio Microsoft, il debutto della prossima incarnazione di una saga simbolo dello stesso ecosistema Xbox potrebbe infatti rinvigorire la fiducia dei fan nei confronti del colosso di Redmond. Azienda che, per sopperire alle criticità, si è lanciata in una politica ...

La serie Netflix di The Witcher ha una data di uscita? : All'inizio di quest'anno, Netflix ha annunciato che la serie di The Witcher con Henry Cavill uscirà durante il quarto trimestre del 2019. E mentre Netflix non ha ancora divulgato una data più specifica, un nuovo report sostiene che lo show uscirà il 20 dicembre, che è un venerdì. Il report afferma inoltre che le riprese per la seconda stagione inizieranno a dicembre 2019 o gennaio 2020, il che suggerirebbe che la seconda stagione uscirà verso la ...

Monster Hunter World Iceborne : data di uscita - Creature - Mappe e molto altro : Nel corso di una live speciale di Monster Hunter World: Iceborne, Capcom ha reso noti nuovi dettagli sull’attesissima espansione di Monster Hunter: World, il più grande successo di vendite di Capcom di tutti i tempi, con più di 12 milioni di copie distribuite in tutto il mondo che si aggiungono ai 53 milioni di pezzi venduti dall’intera serie fino a oggi. Questo gigantesco seguito rivaleggia per ...

Super Cane Magic Zero : Annunciata la data di uscita : Dopo aver trascorso molto tempo in Accesso Anticipato su Steam, Super Cane Magic Zero si prepara ad uscire dalla suddetta fase arrivando anche su PS4 e Switch. Super Cane Magic Zero arriva su PS4 e Switch Super Cane Magic Zero è un Action RPG comico. Raccogli tutto, lancia tutto e mangia tutto nell’enorme mondo di gioco costruito a mano, nei dungeon generati proceduralmente e nelle arene PVP locale. Il mondo di WOTF ...

Playstation State of Play : data di uscita di Medievil - Nuova PS4 Slim ed Esclusive annunciate : Questa notte si è tenuto il Playstation State of Play, il Direct di Sony per intenderci, durante il quale la compagnia ha colto occasione per svelare finalmente la Data di uscita di Medievil ed annunciare delle nuove Esclusive oltre una Nuova PS4 Slim, a seguire tutti i dettagli. Playstation State of Play: Tutti gli annunci di Sony Di seguito tutti gli annunci fatti durante il breve evento: Medievil Remake ha finalmente la Data di ...