Giro | Vincenzo Nibali | ‘Crono difficile | mi sono un po’ arrabbiato con le telecamere’

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Primoz Roglic ha delle lacune in salita - vedremo…” : Vincenzo Nibali ieri ha pagato nella cronometro di San Marino 1’05” da Primoz Roglic, vincitore di tappa, ed ora vede il suo ritardo salire a 1’44” dallo sloveno. Nel primo giorno di riposo lo “Squalo dello Stretto” ne ha approfittato anche per parlare con i giornalisti, rilasciando delle dichiarazioni all’ANSA. Sul cronoman sloveno Nibali ha detto: “Me lo aspettavo così forte, del resto lo aveva ...

Giro d’Italia 2019 - le pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti. In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Giro d’Italia 2019 - la prima settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali supera l’esame delle cronometro e lancia la sfida a Roglic : sulle Alpi sarà battaglia : Ed ora la parola alle “montagne giuste“, come ha dichiarato Vincenzo Nibali al termine della cronometro Riccione-San Marino, nona tappa di un Giro d’Italia 2019 che finalmente sta entrando nel vivo e promette grandi emozioni nelle ultime due settimane. Alla vigilia della Corsa Rosa il piano dello Squalo appariva semplice e delineato: difendersi nella prima parte e poi scatenarsi sulle grandi vette Alpine. L’obiettivo era ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

Giro d’Italia 2019 - Antonio Nibali : “Vincenzo sta bene. Domani una cronometro dura - Roglic va forte” : Antonio Nibali sta scortando il fratello Vincenzo al Giro d’Italia 2019, il giovane siciliano è uno dei fidi scudieri dello Squalo durante la Corsa Rosa e si sta ben comportando lungo le strade del Bel Paese. Il lavoro di gregariato del 26enne è molto prezioso e tiene alto il morale all’interno della Bahrain-Merida, oggi era ospite al Processo alla Tappa durante il quale ha fatto un punto della situazione: “Per ora in casa ...

Giro d’Italia 2019 - Vasto-L’Aquila favorevole a Vincenzo Nibali. Squalo convincente nel finale e la fuga lo agevola : Il Giro d’Italia 2019 deve ancora entrare nel vivo, dopo sette tappe la Corsa Rosa si è infiammata soltanto in due occasioni: con la cronometro d’apertura di Bologna e in concomitanza della quarta tappa quando una caduta a 6 km dal traguardo ha frantumato il gruppo generando dei distacchi e portando di fatto al ritiro di Tom Dumoulin. Per il resto poco o nulla ma abbiamo una certezza: Vincenzo Nibali sta molto bene, è pimpante e ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Una buona giornata. Dumoulin aveva male al ginocchio” : Vincenzo Nibali ha lo sguardo risentito di chi ancora non ha digerito la delusione di ieri. Non è proprio andata giù allo Squalo aver perso 16″ da Primoz Roglic per una caduta provocata da Salvatore Puccio, poi duramente attaccato nel dopo tappa (“Uno con la sua esperienza non può girarsi a guardare indietro a 65 km/h”). “Ho passato una buona giornata, niente da segnalare“, il laconico commento del 34enne messinese ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Sono rimasto in piedi senza sapere come. Puccio si è girato a 65 km/h…” : Una giornata davvero complicata quella vissuta da Vincenzo Nibali nella quarta tappa del Giro d’Italia 2019. La caduta causata da Salvatore Puccio (Team INEOS) nel finale ha spezzato il gruppo facendo perdere allo Squalo e agli altri uomini di classifica 16” dallo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Soltanto una prodezza ha permesso al fuoriclasse siciliano di rimanere in piedi e di limitare il distacco, mentre l’olandese Tom ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali bravo a non cadere - ma ora Roglic è già lontano. Lo Squalo dovrà inventare : Vincenzo Nibali ha delle doti da funambolo fuori dal comune, oggi più che uno Squalo è sembrato un Gatto per come è riuscito a salvarsi da una caduta che sembrava praticamente certa: il capitano della Bahrain-Merida si trovava alle spalle di Salvatore Puccio che, a causa di una disattenzione a 6 km dal traguardo della quarta tappa, ha generato un capitombolo di dimensioni importanti. Il siciliano era nell’occhio del ciclone, ha visto ...

VIDEO Vincenzo Nibali si salva dalla caduta al Giro d’Italia - miracolo dello Squalo : era alla spalle di Puccio - evitato un brutto infortunio : Vincenzo Nibali si è salvato miracolosamente da una bruttissima caduta al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha rischiato seriamente di finire a terra a 6 km dal traguardo della quarta tappa e di farsi molto male ma con un guizzo felino è riuscito a rimanere in sella. Il capitano della Bahrain-Merida si trovava infatti alle spalle di salvatore Puccio, l’uomo del Team Ineos che ha provocato la maxi caduta nelle fasi conclusive della ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attento nelle prime posizioni. Grande lavoro della Bahrein Merida per evitare rischi : Anche nella terza tappa del Giro d’Italia 2019 Vincenzo Nibali è stato sempre attento nei momenti chiave della corsa, supportato al meglio dai compagni di squadra. Frazioni come quella odierna possono sembrare facili per gli uomini di classifica, ma invece presentano numerose insidie per cadute, incidenti meccanici o ventagli e lo sanno bene Richard Carapaz e Tao Geoghegan Hart, che hanno accusato un distacco pesante sul traguardo. Per ...

Giro d’Italia : Roglic fa il vuoto - Vincenzo Nibali terzo : Lo sloveno, capitano della Jumbo Visma, Primoz Roglic ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia, la cronometro individuale di Bologna di 8 km con ascesa a San Luca. 12'54" il tempo conclusivo, ad una media di 37.209 km/h. Per lui arriva anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Il britannico Simon Yates secondo a 19". Eccellente terzo Vincenzo Nibali. Il corridore della Bahrain-Merida stupisce tutti e trova la terza piazza, ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho fatto un buon tempo - Roglic eccezionale. Non facciamoci prendere dall’entusiasmo” : Vincenzo Nibali può ritenersi ampiamente soddisfatto per il risultato ottenuto in occasione della prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è distinto durante la cronometro individuale che è andata in scena a Bologna e ha concluso lo sforzo al terzo posto in classifica. Il siciliano ha accusato 23” di ritardo da Primoz Roglic e appena 4” da Simon Yates mentre ha guadagnato 5” su Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez: ...