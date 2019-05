Cannes 2019 | LES MISERABLES di Ladj Ly - La recensione

i-filmsonline

(Di lunedì 20 maggio 2019) Estate 2018, la Francia è campione del mondo di calcio e per le strade di Parigi la festa è unanime. Un gruppo di adolescenti prende parte ai caroselli per poi fare ritorno nella periferia dove giorno dopo giorno conducono un’esistenza vuota e in bilico tra legalità e illegalità. Qui, l’unità di polizia speciale deve combattere senza sosta per tenere inalterato l’equilibrio sociale e garantire ai ragazzi un futuro migliore. Chiaramente però il confine tra il male e il bene non sarà così semplice da delineare e la tensione nel quartiere crescerà sempre più per via di una ripresa nascosta che potrebbe screditare notevolmente l’operato delle forse dell’ordine.

WeCinema : A #Cannes72 con #IlTraditore di #MarcoBellocchio scende in campo l’Italia. Un film spettacolare dal grande valore c… - vogue_italia : L'attrice indiana Deepika Padukone ha scelto un abito @GiambattistaPR al Festival di #Cannes2019 Tutti i look più b… - WeCinema : #Cannes72: Croisette in delirio per #CEraUnaVoltaAHollywood con #BradPitt e #LeoDiCaprio. Il Festival verso le Palm… -