11 persone sono morte in una sparatoria in un bar di Belém in Brasile

Almeno sedici persone sono state ferite da un’esplosione a Giza - in Egitto : Almeno sedici persone sono state ferite da un’esplosione che ha colpito un pullman turistico nei pressi della necropoli di Giza, il principale sito turistico egiziano. La maggior parte dei feriti sarebbero passeggeri del pullman, investito dall’esplosione avvenuta a lato della

Le famiglie sono scese dalla Sea Watch 3 - ma 47 persone restano al largo : I bambini, i genitori e una donna ferita sono sbarcati a Lampedusa, mentre sugli altri il governo sta ancora litigando

Le persone che causarono il panico in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League del 2017 sono state condannate a 10 anni di carcere : Le persone che il 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenarono il panico in piazza San Carlo a Torino sono state condannate a 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, lesioni, furto

Pamela Prati - Federica Benincà : "Mi sono affidata a persone sbagliate. Sono stata ingenua - stupida" : Federica Benincà, stamattina, è intervenuta a 'Storie italiane' di Eleonora Daniele, per ricostruire tutti gli scenari legati al matrimonio di Pamela Prati e all'agenzia gestita da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo:prosegui la letturaPamela Prati, Federica Benincà: "Mi Sono affidata a persone sbagliate. Sono stata ingenua, stupida"

Roma - indagate 65 persone per le rivolte contro i rom : ci sono militanti di Casapound e Forza Nuova : sono 65 le persone indagate dalla procura di Roma dopo gli scontri dello scorso aprile nel quartiere Romano di Torre Maura e dopo quelli più recenti a Casal Bruciato, alla periferia est di Roma. Nel primo caso, i disordini erano avvenuti per il trasferimento di alcune famiglie rom in una struttura d

41 persone sono indagate per i disordini a Torre Maura - 24 per quelli a Casal Bruciato - a Roma : La Procura di Roma sta indagando 41 persone iscritte a Casapound e Forza Nuova per le violente proteste avvenute contro l’arrivo di alcune famiglie di etnia rom in una struttura di accoglienza nel quartiere di Torre Maura, a Roma, lo

In Sudan almeno 14 persone sono state feriti negli scontri con l’esercito : In Sudan il consiglio militare che ha temporaneamente preso il potere dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir ha ordinato lo sgombero delle barricate dei manifestanti nel centro della capitale Khartoum: nell’operazione l’esercito ha ferito, anche con colpi di

Elena Santarelli difende Nadia Toffa dagli haters : "Non ci sono chemio per queste persone. Mi sale il sangue al cervello - quando leggo queste frasi"

De Laurentiis : «Abbiamo lo spaccio di droga nelle curve e le persone non possono avere il proprio posto» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato al forum organizzato dal Corriere dello Sport sul tema “il calcio che vogliamo”. Nel corso del suo intervento il presidente ha parlato tra l’altro del tifo, e dell’idea bellissima di riempire gli stadi e riportare le famiglie allo stadio. Già nei giorni scorsi era circolato da Radio KissKiss che il presidente aveva pronto il nuovo progetto per il San Paolo e ...

Almeno 4 persone sono morte nello scontro tra due aerei in Alaska : Almeno 4 persone sono morte, 10 sono state ferite e altre due sono disperse in seguito allo scontro tra due idrovolanti nei pressi di Coon Cove, nel sud-est dell’Alaska, Stati Uniti. L’incidente è avvenuto lunedì verso le 13, ora locale,

Cinque persone sono state arrestate per l'omicidio di un'anziana a Roma : Cinque persone accusate della rapina e dell'omicidio di Anna Tomasini, donna napoletana di 89 anni, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Casilina. La donna era stata aggredita nella notte tra domenica e lunedì scorsi nella sua casa in zona Montesacro, a Roma. L'89enne era morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati. Dopo la rapina i malviventi erano scappati in macchina facendo perdere le ...

Tre persone sono state trovate morte in una stanza di albergo in Baviera con ferite di frecce da balestra : Tre persone sono state trovate morte in una stanza di un albergo in Baviera, tutte e tre con ferite di frecce da balestra. Nella stanza dell’albergo, che si trova vicino alla città di Passau, vicino al confine con l’Austria, sono