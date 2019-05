Internazionali d’Italia – Djokovic non teme la stanchezza | “ho giocato più di Nadal | ma…”

Internazionali d’Italia 2019 - Angelo Binaghi : “Siamo vittime del calendario - gestire il torneo in 10 giorni sarebbe meglio” : Oggi, alle 11.45, ha avuto luogo presso la Sala Conferenze del Centrale del Foro Italico, la conferenza stampa conclusiva degli Internazionali d’Italia 2019. Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ne ha approfittato per fare il punto della situazione. In primis la massima autorità del tennis nostrano, ha voluto lodare Fabio Fognini che, dopo aver aspramente criticato l’organizzazione, è ritornato sui suoi passi, chiedendo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la finale femminile. Konta-Pliskova per la sorpresa completa : Alzi la mano chi si sarebbe aspettato, alla vigilia del torneo degli Internazionali d’Italia di tennis, una finale femminile tra la britannica Johanna Konta e la ceca Karolina Pliskova, numero 4 del seeding: magari qualcuno avrebbe potuto scommettere sulla presenza della boema, ma parlare di Konta all’ultimo atto era francamente impronosticabile. Eppure la britannica ha condotto un torneo davvero impeccabile, eliminando in avvio tre ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Novak Djokovic-Rafael Nadal - semplicemente la finale! : La storia è arrivata al capitolo numero 54 ed oggi verrà scritto un’altra pagina dell’infinito duello tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. La finale degli Internazionali d’Italia 2019 mette di fronte il numero uno e il numero due della classifica mondiale, in uno scontro atteso fin dal momento del sorteggio. Ancora loro, per la quinta volta nell’ultimo atto del Foro Italico, con un bilancio in perfetta parità nelle ...

Konta-Pliskova - Finale femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Giungono all’epilogo gli Internazionali d’Italia di tennis, che oggi, domenica 19 maggio, vedranno la finalissima dei torneo di singolare femminile. Grande spettacolo sul Centrale, che ospiterà l’incontro conclusivo: dalle ore 13.00 si sfideranno la britannica Johanna Konta e la numero 4, la ceca Karolina Pliskova. La finalissima del singolare femminile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e ...

Djokovic-Nadal - Finale Internazionali d’Italia Roma 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Per la cinquantaquattresima volta nella loro carriera Novak Djokovic e Rafael Nadal si sfidano: non conosce fine la rivalità sportiva tra questi due giocatori, che vive un nuovo capitolo agli Internazionali d’Italia di Roma, quinto Masters 1000 dell’anno. I due si erano già affrontati in diverse occasioni al Foro Italico: si contano infatti le finali del 2009, 2011, 2012 e 2014, ma anche i match del 2007 (quarti), 2016 (quarti) e ...

Internazionali d’Italia – Djokovic non lascia scampo a Schwartzman : domani la finale con Nadal : Djokovic concede un set a Schwartzman, ma raggiunge Rafa Nadal in finale agli Internazionali d’Italia E’ Novak Djokovic il secondo finalista degli Internazionali d’Italia. Il tennista serbo numero 1 al mondo ha mandato al tappeto l’argentino Schwartzman questa sera nella seconda semifinale del torneo in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Il serbo, dopo essersi aggiudicato il primo set, si è ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Karolina Pliskova raggiunge Johanna Konta in finale. La ceca piega in due set Maria Sakkari : E’ la ceca Karolina Pliskova (n.7 del ranking) ad aggiudicarsi la seconda semifinale del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sulla terra rossa di Roma la forte giocatrice dell’Est ha piegato in due set la greca Maria Sakkari (n.39 del mondo), grande sorpresa del torneo del Foro Italico, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match che si è deciso su pochi punti e che ha ...

Internazionali d’Italia – Troppa Pliskova per la Sakkari - la ceca si impone in due set e vola in finale : La tennista ceca non lascia scampo alla propria avversaria, superandola in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 Karolina Pliskova è la seconda finalista del torneo femminile degli Internazionali d’Italia, la tennista ceca supera in due set Maria Sakkari guadagnandosi la possibilità di sfidare Johanna Konta per la conquista del titolo. Niente da fare per la greca, sopraffatta letteralmente dalla propria avversaria, riuscita ad imporsi ...

LIVE Tsitsipas-Nadal - semifinale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 4-5 - lo spagnolo avanti di un set e un break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 14.30. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nella finale di domani. Il numero due al mondo non vede l’ora di giocare questo incontro, dopo aver demolito tutti gli avversari finora ...

Internazionali d’Italia – Nadal stende Tsitsipas e vendica il ko di Madrid : lo spagnolo è in finale : Rafa Nadal è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2019: il tennista spagnolo batte il greco Stefano Tsitsipas in due set e riscatta il ko di Madrid Gli Internazionali di Roma hanno il loro primo finalista. Dopo 1 ora e 43 minuti di match, Rafa Nadal ha conquistato i due set valevoli per l’accesso alla finalissima del Masters 1000 di Roma. Il tennista spagnolo, numero 2 del ranking mondiale maschile, ha ritrovato in semifinale ...