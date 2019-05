Egitto | esplode un ordigno a Giza mentre passa un bus turistico | 17 feriti

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Si è sfiorata una terribile tragedia nelle scorse ore in, precisamente a, località che si trova poco fuori alla Capitale, Il Cairo, è che è sede delle famose piramidi, eterne dimore dei faraoni. Uninfatti è esplosova un bus, che era diretto verso il nuovo Museo Egizio, una struttura avveniristica che sarà inaugurata il prossimo anno. L'esplosivo era collocato al lato della strada: all'improvviso un boato ha squarciato la tranquilla domenica egiziana. Isarebbero almeno 17, così si apprende dalle fonti egiziane. Non si sono registrate vittime per fortuna. Distrutte anche delle automobili La violenta esplosione ha dilaniato parzialmente il bus, a cui sono esplosi i vetri, e distrutto alcune automobili che si trovavano sulla stessa carreggiata. Sono impressionanti le immagini diffuse dai media, che mostrano tutti i mezzi distrutti o ...

