Un problema tecnico su Canale 5 svela lo studio di Domenica Live che non sarà Live

(Di sabato 18 maggio 2019) Problemi tecnici su5 ore 13:34 di oggi, 18 maggio 2019. Improvvisamente compare lodiconfermando che la puntata non è. pic.twitter.com/vZ1HB4OHHF — lalleurovision (@SeeLallero) May 18, 2019 Intopposu5 nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio 2019. Siamo al termine del Tg5 delle ore 13, pronti a sapere quali perturbazioni animeranno un fine settimana di metà maggio in Italia.Le previsioni del tempo sono pronte per essere mandate in onda, ma una brusca interruzione cancella la sigla di meteo.it. Compare un monoscopio che prende la linea per sbaglio da 'Cinelandia' più comunemente riconosciuto come il centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.Mettiamo subito le mani avanti: qualche svirgolata tecnica può capitare, ci mancherebbe altro, ma ad un certo punto salta all'occhio un particolare che non sfugge al ...

