Secondo Di Battista | Salvini deve lavorare di più

(Di sabato 18 maggio 2019) "Suggerisco adi essere meno arrogante e chiedere una mano al presidente Conte, dato che vanta una maggiore credibilità a livello internazionale rispetto a lui" dice Alessandro Diin un'intervista al Corriere della Sera. "E' una questione politica, non personale", ha assicurato l'esponente M5s, "sono un semplice cittadino, lo stipendio alo pago anche io. Vorrei che lavorasse di più: meno marketing e più sicurezza sui territori". Quanto alle inchieste giudiziarie delle ultime settimane, Disi chiede: "pensava che il Movimento, in quanto alleato, tacesse davanti alla corruzione? Siamo legati da un contratto, non siamo complici".

