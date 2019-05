L' ultimo graffio di Grumpy la gatta con il broncio d' oro

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Andrea Cuomo Adorata dal web, soffriva di nanismo. Lascia 100 milioni E a Gioia Tauro micio ucciso dal bidello davanti ai bimbi I l suo è stato ilpiù remunerativo della storia dei bronci. Ma era unae nessuno ha mai saputo davvero che cosa le passasse per la testa ingrugnata e per il cuore. Cuore che ha smesso di battere ieri per delle complicanze legate a un'infenzione del tratto urinario. Aveva sette anni, che per un micio - a prescindere dall'umore - corrispondono a quarantina di anni. Presto per andarsene. Però che vita - ancorché breve - quella diCat, la micia diventata celebre nel web quando era cucciola, nel 2012, e la sua padrona Tabatha Bundesen aveva postato una sua foto su Reddit, il muso corrucciato non da qualche preoccupazione ma per una forma di nanismo felino. Da quel momento Tartar Sauce (salsa tartara), questo il nome che era stato ...

