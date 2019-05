La Spezia, c’è la presentazione di un libro di Altaforte: prete fa suonare le campane a morto (Di sabato 18 maggio 2019) Le campane della chiesa di “Nostra Signora della Salute” alla Spezia hanno suonato “a morto” durante la presentazione di un libro edito da Altaforte, la casa editrice vicino a CasaPound. Il parroco, don Francesco Vannini: “È morto quello spirito che ha pervaso questa città per moltissimi anni”.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 18 maggio 2019) Ledella chiesa di “Nostra Signora della Salute” allahanno suonato “a morto” durante ladi unedito da, la casa editrice vicino a CasaPound. Il parroco, don Francesco Vannini: “È morto quello spirito che ha pervaso questa città per moltissimi anni”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

ilvaglio1 : Fra Benevento e Palermo c'è anche la partita della politica. Primi cittadini contro: Mastella vs Orlando #mastella… - TuttoMatera : SERIE B - Primo match play off: Moncini ribalta lo Spezia e porta il Cittadella in semifinale. Ora c.. -