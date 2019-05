La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta

La Modalità scura per Note di Keep ha imboccato la via del rilascio : La più classica delle modifiche lato server, vero e proprio "marchio di fabbrica" di Google, ha regalato a Note di Keep la tanto attesa modalità scura L'articolo La modalità scura per Note di Keep ha imboccato la via del rilascio proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta continua a sviluppare la Modalità scura e presenta un nuovo layout per 155 emoji : WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play beta, portando la versione dell'app a 2.19.139. La prima novità riguarda la modalità scura che possiamo vedere applicata per l'elenco chat, Stato e Chiamate in questo aggiornamento. WhatsApp beta 2.19.139 presenta inoltre un nuovo layout per 155 emoji disponibili ufficialmente in questa versione e sarà disponibile anche nella prossima versione stabile e ...

Un altro assaggio della Modalità scura di WhatsApp : foto : Non si danno per vinti gli sviluppatori di WhatsApp, più che mai intenzionati a portare la modalità scura all'interno dell'app di messaggistica istantanea, allo scopo di far riposare gli occhi e di dare tregua alla batteria dei nostri smartphone. La funzione non è ancora disponibile, ma i developers stanno lavorando sodo per integrarla al più breve possibile. Nella versione beta 2.19.85, che potrete scaricare da qui su APKMirror (come semplice ...

WhatsApp Beta si aggiorna e aggiunge un altro pezzo di Modalità scura : Non è ancora giunto il momento della Modalità scura, però la versione Beta 2.19.133 di WhatsApp fa un altro piccolo passo in avanti in questa direzione confermando i lavori in corso. L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna e aggiunge un altro pezzo di Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Come realizzare la Modalità scura perfetta? Ce lo spiega Google : Ecco una guida esaustiva su Come realizzare la modalità scura perfetta per le app che gireranno su Android Q. Fra i capisaldi, Google sconsiglia il nero assoluto, a tutto vantaggio di una migliore gestione delle sfumature di grigio, più chiare da leggere e più indicate per varie situazioni. L'articolo Come realizzare la modalità scura perfetta? Ce lo spiega Google proviene da TuttoAndroid.

Cancellata la Modalità scura di Whatsapp : Cancellata la modalità scura di Whatsapp. Non si conoscono le ragioni per cui la modalità è stata rimandata a data da destinarsi

Niente paura - la Modalità scura di WhatsApp non è stata accantonata : La modalità scura di WhatsApp per Android sarebbe stata cancellata? No, in base a quanto riportano le ultime indicazioni dovrebbe essere ancora in sviluppo! L'articolo Niente paura, la modalità scura di WhatsApp non è stata accantonata proviene da TuttoAndroid.

Android Q si ispira a macOS per la Modalità scura - : Per quanto riguarda invece il mondo iPhone e iPad l'arrivo della Modalità Scura è atteso con il nuovo iOS 13 , sistema operativo che sarà presentato durante la conferenza mondiale degli sviluppatori ...

La Modalità scura automatica di Android Q funziona correttamente ora : La funzione di passaggio automatico alla modalità scura di Android Q sembra ora funzionare correttamente, probabilmente grazie all'app Google. L'articolo La modalità scura automatica di Android Q funziona correttamente ora proviene da TuttoAndroid.

Google Fi e Calendario Google stanno ricevendo la Modalità scura : Google Fi dispone già di una schermata iniziale scura quando è attiva la modalità Risparmio batteria o Notte, tuttavia la versione 14 estende questa funzionalità al widget circolare che mostra l'utilizzo dei dati quando sono attive una di queste due modalità. Secondo una stringa presente nella versione 6.0.32.245216081, anche il Calendario Google sembra ricevere un tema scuro, ma non ci sono indizi che sia già attivo, eccetto per una splash ...

L’app Google I/O 2019 aggiunge la navigazione AR e la Modalità scura per Android : L'app Google I/O dedicata alla conferenza degli sviluppatori che si terrà dal 7 al 9 maggio a Mountain View è stata aggiornata per l'edizione 2019 su Android e invierà avvisi, fornirà indicazioni per i partecipanti e consentirà una pianificazione con link in livestream. La novità di quest'anno riguarda la funzione di navigazione AR denominata "Esplora I/O", probabilmente simile a Google Maps, con la quale i partecipanti verranno guidati in ...

Google Chrome si aggiorna alla versione 74 stabile con la Modalità scura : Google Chrome riceve una nuova flag che consente di attivare la Modalità scura, anche nella versione stabile, anche se ci sono alcuni problemi. L'articolo Google Chrome si aggiorna alla versione 74 stabile con la Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

La versione 3.5.7 migliora la Modalità scura su Google Contatti : La nuova versione di Google Contatti porta un nuovo modo per attivare la modalità scura e un paio di aggiornamenti minori. L'articolo La versione 3.5.7 migliora la modalità scura su Google Contatti proviene da TuttoAndroid.

Come impostare la Modalità scura su Facebook Messenger - l’aggiornamento salva batteria del 16 aprile : Gli utilizzatori incalliti di Facebook Messenger ringraziano per la nuova modalità scura in Facebook Messenger, ossia la funzione che consente di avere sfondo nero sotto le nostre chat sull'applicazione del social network. I motivi sono almeno due: intanto gli occhi si riposeranno e ancora la batteria del npstro smartphone ne gioverà ecCome. Da più di qualche settimana, proprio la specifica modalità per Facebook Messenger era già in cantiere ...