I servizi a pagamento di terze parti non posso essere attivati su Kena Mobile

TIM ora consente di richiedere rimborsi per i servizi a pagamento : ecco come fare : Le SIM TIM sono abilitate alla fruizione a pagamento dei servizi a valore aggiunto ma in qualunque momento è possibile richiedere il blocco o lo sblocco L'articolo TIM ora consente di richiedere rimborsi per i servizi a pagamento: ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Blocco servizi a pagamento con Wind : il vadevecum definitivo : I servizi a pagamento possono diventare una vera croce per gli utenti di telefonia mobile: se in questo precedente articolo ci eravamo concentrati sulle procedure di disattivazione nell'ambito del gestore 3 Italia, quest'oggi spostiamo la nostra attenzione sulla controparte Wind. Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di attivare per sbaglio, magari anche senza rendersene conto prima di vedere il proprio credito residuo prosciugato, ...

Google Pay riceve il Material Theme e altri miglioramenti del servizio di pagamento : Google Pay riceve un aggiornamento che applica il Material Theme all'interfaccia dell'applicazione allineandosi con il look delle altre app Google recentemente ridisegnate. Ora gli utenti potranno anche dividere un conto tra un massimo di cinque dei propri contatti tramite una richiesta di gruppo avviata da un tocco su un acquisto recente, in modo che possano pagare un conto prima di essere rimborsati da amici o familiari. L'articolo Google Pay ...

Bollo fattura elettronica 2019 : servizio pagamento online - il codice tributo : Bollo fattura elettronica 2019: servizio pagamento online, il codice tributo Sul portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la funzione online che consente il calcolo e il pagamento dell’imposta di Bollo sulla fattura elettronica. Il servizio online, infatti, calcola l’importo dell’imposta di Bollo sulle relative fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio nel primo trimestre ...