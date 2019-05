GF 16 | Mila pronta a querelare Francesca De André per maltrattamenti

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Continua la rivalità traSuarez eDeal Grande Fratello 16, anche dopo che la modella marocchina è stata eliminata dal reality show. Lo scorso lunedì, infatti, la ragazza, per via del televoto, è stata costretta a lasciare la casa più spiata d'Italia, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato affatto facile. Di recenteha pubblicato delle storie su Instagram dove ha fatto presente quanto sia difficile per lei tornare alla normalità dopo quanto vissuto nelle ultime settimane all'interno del Grande Fratello, riferendosi chiaramente alla rivaleDe. La Suarez ha fatto sapere inoltre ai suoi fan che ha contattato i suoi avvocati per decidere se sporgere denuncia nei confronti della sua rivale. Le sue dichiarazioni sono state talmente forti da far muovere il popolo del web contro la De, accusata sui social di bullismo e razzismo ...

