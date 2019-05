Fury con Brad Pitt in onda stasera su Rai 3

Fury : trama - cast e curiosità del film storico con Brad Pitt : Dopo la versione romanzata di Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, Brad Pitt torna a recitare in un film che narra la parte conclusiva della Seconda Guerra Mondiale: il risultato è la pellicola diretta da David Ayer Fury , in onda su Rai3 sabato 18 maggio dalle 21.25 in poi. Uscito al cinema nel 2014, il film vede anche la partecipazione di Jon Bernthal, il Punitore dell’omonima serie Marvel di Netflix. Fury : trailer Fury : ...

Mad Max : Fury Road : trama - cast e curiosità del film con Charlize Theron e Tom Hardy : Venerdì 17 maggio, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda l’instant classic del 2015 Mad Max: Fury Road, quarto capitolo della saga post-apocalittica ideata e girata dal regista visionario australiano George Miller. Stavolta, nel ruolo del protagonista, non c’è più Mel Gibson ma l’inglese Tom Hardy, star anche di Peaky Blinders. Max Mad: Fury Road, trailer Mad Max: Fury Road, trama Australia, in un ...