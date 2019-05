La conferma | i cibi industriali ci fanno ingrassare

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Che la continua e rapida crescita dell’epidemia di obesità in tutto il mondo dipendesse principalmente dal consumo diè stato per lungo tempo il maggiore sospetto da parte dell’intera comunità scientifica. Ma poiché studiare e analizzare le abitudini alimentari è molto complicato, è stato finora impossibile riuscire ad arrivare a un vero colpevole e stabilire così una connessione diretta (e una causalità) tra gli alimenti ultra-processati e l’obesità. Oggi, finalmente, i ricercatori dello statunitense National Institutes of Health ci hanno dato la, raccontando in un nuovo studio, il primo del suo genere, in che modo il cibo ultra-processato, come dolciumi, snack e piatti pronti, possa farci mangiare di più, e quindi farci. Lo studio su Cell Metabolism. Per capirlo, i ricercatori hanno confrontato le differenze nel consumo di ...

