Grasso pubblica il video degli studenti che criticano Salvini | Perché prof è stata

(Di venerdì 17 maggio 2019) Continua a far discutere il caso di Rosa Maria Dell’Aria,essoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele di Palermo, sospesa da sabato scorso per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoiche nella Giornata della memoria avevano presentato unaproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo.L’ultimo a intervenire sul caso,ndo in esclusiva sul suoilo Fb ilrealizzato dagli, è il senatore Pietro(LeU), componente della Commissione Antimafia.“Visto che tutti coloro che ne parlano non l’hanno visto, a partire dalla sottosegretaria Borgonzoni, ho deciso dire ilcompleto dei ragazzi ...

