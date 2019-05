Google vuole creare una community di silicio open source per la progettazione di chip

Google vuole farti cancellare le app che non usi più : (Foto: Pixabay) Molto spesso si mantengono sullo smartphone applicazioni scaricate anche anni prima e utilizzate per poco tempo o addirittura mai aperte. A proposito di questa pratica molto diffusa, molti utenti hanno segnalato di aver iniziato a ricevere notifiche da parte di Google Play Store, ossia negozio di contenuti per gli smartphone con sistema operativo Android, che invitavano gentilmente a rimuovere le app ormai inutilmente ...

Google non vuole farci spendere troppo sul Play Store e introduce i limiti di budget : Google non vuole che spendiamo troppo sul Play Store e sta testando una nuova funzionalità che consente di impostare un limite al budget di spesa. Potreste già trovarla nelle impostazioni dell'account. L'articolo Google non vuole farci spendere troppo sul Play Store e introduce i limiti di budget proviene da TuttoAndroid.

Google vuole la 2FA : gli smartphone con almeno Android 7 Nougat diventano chiavi di sicurezza : Per le società che operano principalmente online è fondamentale assicurare agli utenti la massima sicurezza. I pericoli, nel vasto mondo di internet, sono numerosi e si nascondono dietro a ogni angolo. Google, giorno dopo giorno, tenta di accrescere la sicurezza delle proprie piattaforme. Un ulteriore passo in avanti è appena stato compiuto: gli smartphone con […] L'articolo Google vuole la 2FA: gli smartphone con almeno Android 7 Nougat ...

Google vuole che le sue AI vengano utilizzate in modo “etico” : Google ha formato l'Advanced Technology External Advisory Council, un comitato che ha lo scopo di controllare che le proprie AI vengano sviluppate in modo etico. L'articolo Google vuole che le sue AI vengano utilizzate in modo “etico” proviene da TuttoAndroid.

Un team di archivisti vuole salvare i post di Google Plus dall’oblio : (Foto: Getty Images) Internet Archive e Archive team hanno dichiarato che intendono preservare alcuni post pubblici di Google Plus prima che il social network del gigante di Mountain View sia chiuso e i suoi contenuti eliminati del tutto. Dal prossimo 2 aprile Google inizierà a cancellare tutto ciò che si trova all’interno della piattaforma. In un post su Reddit, i due siti, che si occupano di tenere memoria dei contenuti di internet, ...

Google vuole rivoluzionare il mondo del gaming con Stadia : Google ha presentato la nuova piattaforma di gioco inn cloud chiamata Stadia che mira a cambiare le modalità di gioco, assicurando una qualità superiore rispetto alle modalità tradizionali di gaming. ...