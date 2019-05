Esplode macchina da caffè e muore! Il figlio e gravissimo (Di giovedì 16 maggio 2019) Improvvisa tragedia nel pomeriggio di giovedì all'interno di un trattoria di Rivara Canavese, nella città metropolitana di Torino. Un tecnico manutentore ha perso la vita a seguito della violenta e inattesa l’esplosione di una macchina da caffè per bar a cui stava facendo la manutenzione. Nell'incidente è rimasto ferito in maniera grave anche il figlio che stava lavorando con lui nel locale.



La vittima è Antonio Perissinotto, un uomo di 65 anni residente a Beinasco, sempre nel Torinese. Nonostante gli immediati soccorsi dei presenti e poi del personale medico del 118, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i lunghi e continuati tentativi di rianimarlo. Stabilizzato su posto e trasportato d'urgenza in ospedale, invece, il figlio Valerio, 31enne residente a Rivalta. Vista la gravita della situazione è stato anche allertato l'elisoccorso che ha provveduto al suo trasporto all’ospedale Cto del capoluogo piemontese.



