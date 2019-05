Spread e paura dell' Italexit | Salvini gioca col fuoco Allarme di Bankitalia

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il rischio di un’, termine orrendo per indicare l’uscita’Italia dall’Euro, non è solo una battuta da campagna elettorale ma è qualcosa di più insidioso, certamente reale, che i mercati hanno già cominciato a registrare con l’innalzamentoin questi giorni, e più in generale nel primo anno di governo sovranista. E loalto non è qualcosa confinato all’economia finanziaria, alle sale virtuali di trading, alla discussione politica fra maggioranza e opposizione ma è una specie di veleno assunto a piccole dosi che sta iniziando a trasmettersi nei muscoli e nei nervi’economia reale. Qualcosa che un paese asfittico e stagnante come il nostro non può permettersi se vuole davvero tornare a crescere.Sono questi i due forti messaggi che il Governatore di...

