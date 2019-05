Rottamazione | riapertura termini al 31 luglio 2019 | tempi e modalità

leggioggi

(Di giovedì 16 maggio 2019) Le domande dipresentate entro il termine del 30 aprilehanno sfiorato i 2 milioni: 1,7 milioni di adesione per la precisione (in queste domande è compreso il saldo e stralcio). Di queste 1 milione e mezzo già catalogate, mentre le restanti 200 mila ancora in corso di verifica. Il grande successo ha comunque portato il Governo a pensare a unadeidi domanda che, ricordiamo, si sono chiusi proprio lo scorso 30 aprile. Si parla da giorni di unae di un imminente emendamento da inserire nel Decreto crescita. E’ già tutto pronto, ha assicurato giorni fa il sottosegretario al ministero dell’Economia, Massimo Bitonci: ”Abbiamo pensato e scritto un emendamento, da presentare al decreto legge crescita, che prevede unaabbastanza breve”. E l’emendamento è arrivato, anche se fa riferimento a ...

