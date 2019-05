Luca Morisi | il finto portavoce truffa Lega e leghisti | Datemi i soldi

L'hashtag #licenzia_ Luca _MORISI_ impazza sul web. La richiesta anche al Quirinale : Il giorno dopo l'infelice uscita di Luca Morisi sui social, il suo post per niente "pasquale" in cui ha usato un linguaggio guerrafondaio fa ancora parlare di sé, tanto che su Twitter è entrato tra i trend topic L'hashtag #licenzia_LUCA_MORISI_ . L'appello degli utenti è ovviamente rivolto a Matteo Salvini, affinché licenzi il suo spin doctor, ma è chiaro che il ministro dell'Interno, che deve gran parte del suo successo ...

Matteo Salvini non scarica Luca Morisi : Matteo Salvini risponde alle polemiche sulla sua foto col mitra pubblicata sui social network dallo spin doctor, Luca Morisi. "Sono polemiche fondate sul nulla - afferma -, questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene".Sulle discussioni dei giorni scorsi con gli alleati dei 5 ...