‘La Fagianata di Magrini’ | “Vincenzo Nibali mi convince | ma ha problemi con la squadra

(Di giovedì 16 maggio 2019) Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Giro d’Italia 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2019 FINALMENTE LA FUGA BIDONE Fuga bidone no, fuga annunciata sì. Roglic voleva perdere la Maglia Rosa, era nell’aria. La prima tappa utile era questa, perché era logico che le squadre dei velocisti non avrebbero tirato. Non è tanto il dispendio di energie della, perché la Jumbo-Visma dovrà lavorare lo stesso per il suo capitano, quanto i protocolli che deve seguire la Maglia Rosa dopo l’arrivo. Averla ti impone premiazione, conferenza stampa e tutte cose che ritardano il recupero del corridore. Quindi secondo me Roglic ha fatto bene a lasciarla ad un corridore che, secondo me, non inciderà verso Verona. DOVE PUO’ ARRIVARE VALERIO CONTI Conti non ...

