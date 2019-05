I giocatori di Hearthstone cercheranno di rubare un' intera città in Colpo grosso a

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) I Difensori di Dalaran hanno emesso un MPA (Mandato della Polizia Arcana) per catturare tutti idi. Con la pubblicazione nel mese scorso de L'ascesa delle ombre, la nuova espansione di, l'acclamato gioco di carte digitale free-to-play di Blizzard Entertainment, milioni disi uniranno ai ranghi del meschino Arcicattivo Rafaam, l'unica mente criminale di cui non si conosce il volto, e alla sua pittoresca banda di cattivi, la Legione del M.A.L.E.. Ora, dopo aver addestrato i loro sacrificabili lacchè e aver messo a punto i loro contorti piani, sono pronti a portare a termine la più meschina bravata di sempre:lafluttuante di Dalaran (sì, l') in Colpoa Dalaran, la nuova, gigantesca avventura in solitaria di questa espansione. Per dare il via alla prima storia dilunga un anno, idovranno ...

Eurogamer_it : I giocatori di #Hearthstone cercheranno di rubare un'intera città in #ColpogrossoaDalaran -