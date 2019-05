Essere «un» Mostro

vanityfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Questa intervista è stata pubblicata sul numero 20 di «Vanity Fair, in edicola fino al 22 maggio. «Il dolore è un precipizio buio e infame. Può arrivare improvviso, con una telefonata all’alba, in primavera. E non lo puoi circumnavigare». Giorgio Ferrario, classe 1992, non solo scrive canzoni che lo portano (come adesso) in cima alle classifiche degli album più venduti. Giorgio parla bene, e tiene alle metafore. Risalendo con lo sguardo la sua felpa nera a fiamme rosse, la gestualità incisiva da rapper e i piercing, gli chiedo quando Giorgio è diventato. Perché darsi un nome d’arte cupo, che rimanda all’orrido, al deforme? «Ha iniziato a chiamarmi così un ragazzo vedendomi fare break dance. Per la bravura, diceva. E me lo sono tenuto.è diventare amico con quelli che hai dentro. Chi attraversa e scioglie i propri ingombri interiori. Chi si doma. Io avevo sempre una nuvola ...

