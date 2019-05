Game of Thrones 8×05 | il quinto episodio de Il trono di spade | la conta dei morti 2

Game of Thrones 8 : Gwendoline Christie spiega la scena tra Brienne e Jaime : La quarta puntata di Game of Thrones 8 ha regalato una gioia ai fan della coppia Brienne-Jaime, ma è durata molto poco visto che, verso la fine dell'episodio, l'ex sterminatore di re sorprendendo tutti per quello che era stato lo sviluppo del suo personaggio, ha scelto di tornare ad Approdo del Re da Cersei Lannister. Molti pensano per ucciderla, ma Nikolaj Coster-Waldau ha smentito questa ipotesi commentando il ritorno del suo personaggio come ...

Game of Thrones - fan messi in guardia : “Non siete pronti al finale” : Game of Thrones finale di stagione: cast e sceneggiatori mettono in guardia i fan L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones sta arrivando alla fine e, a giudicare dai commenti del cast e degli addetti ai lavori, il finale di stagione potrebbe non piacere per niente ai fan. Il sito di stylecaster.com ha provato a […] L'articolo Game of Thrones, fan messi in guardia: “Non siete pronti al finale” proviene da Gossip e Tv.

Game of Thrones - Sophie Turner : la verità sulla tazza e le nozze con Joe : Game of Thrones, Sophie Turner svela il mistero legato alla tazza Starbucks Sophie Turner, interprete di Sansa Stark in Game of Thrones, viene accolta nel programma statunitense The Tonight Show con Jimmy Fallon come una diva. La giovane 24enne è uno dei volti più amati del mondo delle serie televisive. Ha conquistato il pubblico, non […] L'articolo Game of Thrones, Sophie Turner: la verità sulla tazza e le nozze con Joe proviene da Gossip ...

Game of Thrones 8×05 : trama - cast e anticipazioni del quinto episodio : Game of Thrones 8×05: trama, cast e anticipazioni del quinto episodio L’ottava, attesissima, stagione della serie tv di culto Game of Thrones è ormai giunta alla quinta puntata. Game of Thrones: il quinto episodio A inizio settimana HBO ha rilasciato il teaser ufficiale del quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones che andrà in onda domenica sera, tarda notte in Italia. I fan di Got non si sono ancora ripresi ...

5 fumetti fantasy per prepararsi alla fine di Game of Thrones : La rete non parla d’altro. Gli spoiler tormentano il sonno dei poveri fan. Draghi e non-morti sono sulla bocca di tutti. L’avventura di Game of Thrones sta per concludersi: dopo 8 stagioni e 69 episodi (alcuni dei quali lunghi quasi come film), mancano meno di 10 giorni a che venga messa in onda la puntata finale. E poi? Non ci resterà che piangere, per il destino dei tanti protagonisti e personaggi secondari che ci siamo lasciati ...

Game OF THRONES - Draghi - metalupi e squali. La recensione dell'episodio 8x04 "The Last Stark" e una riflessione sulla direzione intrapresa dalla serie : Con quest'ultima stagione è ormai chiaro che la vera battaglia finale si consumerà tra spassionati sostenitori e critici detrattori della serie. Resta da capire in cosa GAME of THRONES abbia sbagliato o almeno cosa sia successo che ha fatto in modo che da serie più vista diventasse serie-più-vista-ma-altrettanto-criticata. Per far ciò scomoderemo una meccanica seriale ormai canonica, scomoderemo Arthur Fonzarelli e lo scii ...

Game of Thrones - teorie e anticipazioni sul finale spopolano su Reddit : La stagione finale di Game of Thrones ha compiuto il giro di boa con il quarto episodio, lasciando il pubblico da un lato stupito, dall’altro perplesso, generando sostanzialmente una pioggia di critiche o di grida entusiaste. Ma la madre di tutte le domande resta: chi siederà sul Trono di spade? Non resta che aspettare i prossimi due episodi per capire come gli sceneggiatori Benioff e Weiss faranno calare il sipario, ma è difficile ...

Game of Thrones 8x05 spoiler : trailer e foto promo - gli eserciti pronti allo scontro : Un'altra puntata di transizione, la 8x04 (le nostre pagelle), di Game of Thrones, anche se neanche troppo, data la perdita di Rhaegal e di Missandei che, con tutto il rispetto per i caduti di Grande Inverno, nell'intrigata lotta per Il Trono di Spade hanno una valenza molto più importante per Daenerys. La madre dei draghi è parsa molto provata e con uno sguardo omicida, che fa presagire un utilizzo delle fiamme contro Cersei Lannister nel ...

Emilia Clarke - la star di Game of Thrones si svela : “Vedevo solo dolore” : Emilia Clarke, la star di Game of Thrones si confida: ” Aneurismi, vedevo solo dolore nei miei occhi… Non sarò mai bella come quando interpretavo Daenerys” Emilia Clarke, il peggio è alle spalle. La star di Game of Thrones, in passato, ha dovuto affrontare due aneurismi cerebrali, come ha raccontato al The New Yorker un paio […] L'articolo Emilia Clarke, la star di Game of Thrones si svela: “Vedevo solo ...

Game of Thrones - perché Jon Snow non ha salutato per bene Ghost? : Nel quarto episodio di Game of Thrones, Gli ultimi Stark, sono state diverse le scelte degli sceneggiatori che hanno causato controversie e malumori soprattutto fra i fan. In particolare una sembra aver colpito soprattutto quelli più sensibili agli animali: nel corso dell’episodio, infatti, Jon Snow lascia Grande inverno e si congeda da Tormund, abbracciandolo e affidandogli Ghost. Ma nel momento in cui deve lasciare anche l’amato ...

Game Of Thrones 8×04 : trama - cast e anticipazioni del quarto episodio : Game Of Thrones 8×04: trama, cast e anticipazioni del quarto episodio Capita che non tutti riescano a rispondere al dio della morte “non oggi”. In GoT, dopo la super puntata de “La lunga notte” – la quale ha ospitato la battaglia più lunga della storia del cinema e delle serie tv – non si può dormire ancora sonni tranquilli. La carneficina si è sicuramente placata ma non abbastanza da lasciare in vita ...