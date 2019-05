Rai1 | Nessuna chiusura di Fazio

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) In apertura di puntata di stasera di Che tempo che fa, Fabioha annunciato che quella di domani sera sarà l'ultima puntata di Che fuori tempo che fa, il talk show della seconda serata del lunedì della Rete 1 della Rai. Si sono susseguite sui media le interpretazioni rispetto a questo annuncio del conduttore ligure, interpretazioni che da più parti traducono questo taglio di tre puntate come la conseguenza del clima che si è venuto a creare attorno a, anche a seguito delle dichiarazioni -per altro ripetute- del leader della Lega Matteo Salvini a cui si sono aggiunte quelle del Presidente Rai Marcello Foa. Che fuori tempo che fa chiude in anticipo, l'annuncio di Fabio: "Le ultime tre puntate non andranno in onda"dipubblicato su TVBlog.it 12 maggio 2019 23:24.

