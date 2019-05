I grigi di Alessandria ai playoff per rivivere i successi del passato

ilfoglio

(Di domenica 12 maggio 2019) Chiusa la stagione regolare, la serie C si dedica alla fase degli spareggi. Una fase che, da breve coda del campionato riservata a quattro squadre per girone, da tre stagioni a questa parte si è trasformata in un Circo Barnum, coinvolgendo ben ventotto formazioni in una corsa a tappe che si conclude

AlessandriaNews : #alessandria A Vercelli è serata da play off: Grigi con mille tifosi al seguito - luca_sturla : RT @hurragrigi: Domani i Grigi in casa della Pro Vercelli per continuare a sognare con circa 1000 tifosi al seguito - hurragrigi : Domani i Grigi in casa della Pro Vercelli per continuare a sognare con circa 1000 tifosi al seguito -